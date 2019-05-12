ENCE стала чемпионом BLAST Pro Series Madrid 2019

ENCE Esports обыграла Astralis в финале BLAST Pro Series Madrid 2019 по CS:GO. Матч закончился со счётом 2:0 (16:9 @ de_nuke; 16:13 @ de_train).



Финская команда завоевала титул чемпиона и получила главный приз в размере $ 125 тыс. Кроме этого киберспортсмены прервали серию побед Astralis на de_nuke из 30 карт.



Датский коллектив стал серебряным призёром. Игроки заработали $ 50 тыс.



BLAST Pro Series Madrid 2019 прошёл в Мадриде (Испания). Участники разыграли между собой призовой фонд в $ 250 тыс.

