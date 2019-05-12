Финский игрок ENCE eSports Яни Aerial Юссила получил награду самого ценного игрока BLAST Pro Series Madrid 2019 от портала HLTV. Для киберспортсмена это первая медаль в карьере.

Статистика выступления. Фото: HLTV

Средний рейтинг финна на турнире составил 1,28. За время выступления он не опускался ниже единицы. Юссила также проявил себя в других категориях: за раунд он вносил по 86,4 урона, совершал 0,79 убийств и ассистировал в 0,20 случаях.

В финале BLAST Pro Series Madrid 2019 ENCE eSports победила Astralis со счётом 2:0 и заработала $ 125 тыс.

Aerial: я много тренировался до турнира, наиграл около 160 часов за две недели