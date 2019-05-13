Puppey — об успехе на MDL: мы спокойны и знаем, что в любой день можно проиграть

Капитан Team Secret Клемент Puppey Иванов в интервью Maincast прокомментировал успех состава на мэйджоре в Париже, рассказал о планах на следующие турниры и объяснил, почему лучшие команды будут стабильно входить в мировой топ.

О сильных командах

«Не знаю. Я думаю, что все отличные команды всё время будут отличными. Liquid, Virtus.pro, Vici Gaming, мы, OG, Evil Geniuses… Они всё время там будут, потому что они очень сильные. Топ-6 [в Париже] — очень сильные команды, очень сильные. Топ-8 даже».

О грядущих турнирах

«Мы по-любому будем всё время играть, чтобы побеждать. Надо практиковаться, надо играть. Так что следующий турнир тоже надо выигрывать, если играть хорошо. Мы хотим хорошо играть, вот и всё.



Мы сейчас спокойны. Мы не думаем, что следующий турнир или TI будут простыми. Мы спокойны и знаем, что в любой день можно проиграть».

Team Secret победила на MDL Disneyland Paris Major. Для команды Клемента Иванова победа на мэйджоре стала второй в сезоне. Состав гарантировал себе попадание на The International 9.

15 мая начнутся закрытые региональные отборочные на последний чемпионат сезона — EPICENTER Major.

Team Secret стала чемпионом MDL Disneyland Paris Major