Team Secret стала чемпионом MDL Disneyland Paris Major

Team Secret выиграла гранд-финал MDL Disneyland Paris Major со счётом 3:1. Для команды Клемента Puppey Иванова это вторая победа на мэйджорах в сезоне-2018/19.

Статистика первой карты. Фото: dotabuff.com

Статистика второй карты Фото: dotabuff.com

Статистика третьей карты Фото: dotabuff.com

Статистика четвертой карты Фото: dotabuff.com

Приз за первое место составил $ 350 тыс. и 4950 очков DPC. Вице-чемпионам досталось $ 170 тыс. и 3 тыс. турнирных баллов.

По результатам восьми чемпионатов первое место в рейтинговой таблице занимает Team Secret, второе — Virtus.pro, третьей — Evil Geniuses, четвертое — Vici Gaming, пятое — PSG.LGD, шестое — Fnatic, седьмое — Team Liquid, восьмое — Ninjas in Pyjamas. Все участники гарантировали себе приглашения на The International 9.

Фото: liquipedia.net

MDL Disneyland Paris Major проходил во Франции с 4 по 12 мая. 16 команд разыграли призовой фонд в миллион долларов и 15 тыс. очков DPC. До конца сезона состоятся ещё два турнира: StarLadder Ukraine Minor (10-16 июня) и EPICENTER Major (22-30 июня).