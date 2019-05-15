Black^: пройти напрямую в основную стадию TI9 кажется чем-то нереальным сейчас

Игрок Infamous Доминик Black^ Рейтмайер рассказал в интервью joinDOTA о трудностях, с которыми он столкнулся после перерыва в профессиональной карьере. Он убежден, что попасть на The International 9 — крайне непростая задача, однако с определённой долей везения это вполне реально.
«Проблема, с которой я столкнулся сейчас, — я был вне соревновательной сцены больше года. Это произошло из-за травмы и других жизненных забот, которые я долго откладывал. Если вы берёте паузу на столь долгий период, люди забудут ваше имя и будут помнить только те моменты, где вы облажались.
Сложно найти возможность проявить себя. Любая хорошая команда десять раз подумает, прежде чем позовёт к себе на просмотр. Несмотря на это, я усердно работаю, чтобы достичь прежней формы и выйти за её рамки. Пройти напрямую в основную стадию The International кажется чем-то нереальным сейчас, но нет ничего невозможного с долей везения.
Вероятно, я совершу «громкое» возвращение после TI. Квалификации на сам чемпионат в основном будут зависеть, возможно, от нового патча, от того, как команда будет чувствовать себя в это время и как она вырастет за отведённый период. Мы постараемся изо всех сил. Надеюсь, этого будет достаточно», — заключил Рейтмайер.
Black^ присоединился к Infamous в мае 2019 года. Сейчас игрок находится в Перу, где вместе с новым составом готовится участвовать в южноамериканских отборочных на EPICENTER Major.
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