Riot Games потребовала оштрафовать акционера команды Echo Fox за расизм

Студия Riot Games решила вмешаться в конфликт, связанный с расизмом, в киберспортивной организации Echo Fox. После заявления владельца команды Рика Фокса о возможном уходе разработчики потребовали от менеджмента применить меры против акционера, который позволял себе расистские высказывания.
«Мы завершили расследование инцидента, связанного с Echo Fox. Мы поручили менеджменту принять меры в течение следующих 60 дней. Если не будет совершено никаких действий, то на команду будут наложены санкции, которые могут негативно повлиять на будущее Echo Fox в лиге», — заявил комиссар LCS Крис Грили.
Ранее владелец Echo Fox Рик Фокс заявил, что намерен покинуть свой пост главы организации. В качестве причины он указал возмутительное расистское поведение одного из акционеров. Имя он сохранил в секрете.
Echo Fox — это североамериканская киберспортивная организация, основанная Риком Фоксом. Под её эгидой выступают составы по CS:GO, Call of Duty и League of Legends. По итогам весеннего LCS 2019 Spring Play-off команда по LoL заняла 5-6-е место.
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