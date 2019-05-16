Riot Games потребовала оштрафовать акционера команды Echo Fox за расизм

Студия Riot Games решила вмешаться в конфликт, связанный с расизмом, в киберспортивной организации Echo Fox. После заявления владельца команды Рика Фокса о возможном уходе разработчики потребовали от менеджмента применить меры против акционера, который позволял себе расистские высказывания.



«Мы завершили расследование инцидента, связанного с Echo Fox. Мы поручили менеджменту принять меры в течение следующих 60 дней. Если не будет совершено никаких действий, то на команду будут наложены санкции, которые могут негативно повлиять на будущее Echo Fox в лиге», — заявил комиссар LCS Крис Грили.



Ранее владелец Echo Fox Рик Фокс заявил, что намерен покинуть свой пост главы организации. В качестве причины он указал возмутительное расистское поведение одного из акционеров. Имя он сохранил в секрете.



Echo Fox — это североамериканская киберспортивная организация, основанная Риком Фоксом. Под её эгидой выступают составы по CS:GO, Call of Duty и League of Legends. По итогам весеннего LCS 2019 Spring Play-off команда по LoL заняла 5-6-е место.