Reuters: Tencent и Riot Games начали работу над мобильной League of Legends

Корпорация Tencent и студия Riot Games начали работу над мобильной версией League of Legends, пишет Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Проектом занимаются уже больше года. Однако релиз в 2019 году маловероятен.

Как утверждает собеседник Reuters, Riot Games отказалась от создания мобильной League of Legends много лет назад. Тогда Tencent предприняла самостоятельную попытку. В 2015 году корпорация выпустила для внутреннего рынка Honour of Kings, а в 2016 для западного — Arena of Valor. Первый продукт принес компании в 2018 году $ 4,2 млрд. Второй, по версии аналитиков, не оправдал ожиданий с момента релиза.

Аналитик Newzoo Гу Тяньи убежден, что Riot Games сейчас нуждается в дополнительных источниках доходов после снижения выручки в 2018 году — $ 1,4 млрд (на 21% ниже по сравнению с показателями в 2017).

Tencent — китайская инвестиционная компания. Ей принадлежит 100% акций Riot Games. Стороны начали сотрудничать еще в 2011 году, а в 2016 полностью закрыли сделку.