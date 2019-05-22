Reuters: Tencent и Riot Games начали работу над мобильной League of Legends

Корпорация Tencent и студия Riot Games начали работу над мобильной версией League of Legends, пишет Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Проектом занимаются уже больше года. Однако релиз в 2019 году маловероятен.
Как утверждает собеседник Reuters, Riot Games отказалась от создания мобильной League of Legends много лет назад. Тогда Tencent предприняла самостоятельную попытку. В 2015 году корпорация выпустила для внутреннего рынка Honour of Kings, а в 2016 для западного — Arena of Valor. Первый продукт принес компании в 2018 году $ 4,2 млрд. Второй, по версии аналитиков, не оправдал ожиданий с момента релиза.
Аналитик Newzoo Гу Тяньи убежден, что Riot Games сейчас нуждается в дополнительных источниках доходов после снижения выручки в 2018 году — $ 1,4 млрд (на 21% ниже по сравнению с показателями в 2017).
Tencent — китайская инвестиционная компания. Ей принадлежит 100% акций Riot Games. Стороны начали сотрудничать еще в 2011 году, а в 2016 полностью закрыли сделку.
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