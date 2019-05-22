Представлена GOG Galaxy 2.0. Площадка позволит собирать игры других платформ

Компания CD Projekt представила обновлённую версию цифрового магазина GOG Galaxy. Площадка позволит собирать игры других платформ в одну библиотеку. Это относится как к ПК, так и консолям.
Создатели GOG обещают сохранять данные пользовательских достижений, статистику часов в играх и покупок на всех платформах. Клиент можно настраивать под себя (фильтры, теги, фоны, обложки). Весь прогресс автоматически будет сохраняться в облаке и синхронизироваться между устройствами.
В GOG Galaxy улучшили социальные функции. В клиенте появится единый чат и список друзей. Игроки смогут отслеживать успехи друг друга и наблюдать за всеми действиями в ленте активностей.
Создатели сервиса обещают защиту персональных данных, не передавать информацию третьим лицам и не шпионить за пользователем. Записаться на бета-тест можно на специальной странице GOG Galaxy 2.0.
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