Представлена GOG Galaxy 2.0. Площадка позволит собирать игры других платформ

Компания CD Projekt представила обновлённую версию цифрового магазина GOG Galaxy. Площадка позволит собирать игры других платформ в одну библиотеку. Это относится как к ПК, так и консолям.

Фото: https://www.gogalaxy.com/ru/

Создатели GOG обещают сохранять данные пользовательских достижений, статистику часов в играх и покупок на всех платформах. Клиент можно настраивать под себя (фильтры, теги, фоны, обложки). Весь прогресс автоматически будет сохраняться в облаке и синхронизироваться между устройствами.

В GOG Galaxy улучшили социальные функции. В клиенте появится единый чат и список друзей. Игроки смогут отслеживать успехи друг друга и наблюдать за всеми действиями в ленте активностей.

Создатели сервиса обещают защиту персональных данных, не передавать информацию третьим лицам и не шпионить за пользователем. Записаться на бета-тест можно на специальной странице GOG Galaxy 2.0.