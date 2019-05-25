В Dota 2 вышел патч 7.22. Mars и Io добавили в Captains Mode

Компания Valve выпустила патч 7.22. Обновление изменило стоимость вардов и добавило Aghanim's Scepter для последних 24 героев. При этом Mars и Io появились в Captains Mode.
Общий список изменений
Добавлены Scepter оставшимся 24 героям без усилений;
Обновлены множество старых усилений Scepter;
Scepter теперь может быть поглощен как бафф при покупке рецепта за 2000 золота; Бафф не дает повторный бонус к атрибутам;
Из Рошана теперь выпадает поглощаемый Scepter. После смерти третьего Рошана будет выпадать или поглощаемый Scepter, или Refresher Shard. В четвертом Рошане находятся оба предмета. Вы можете выбрать Рошана, чтобы увидеть его инвентарь и узнать, какой предмет выпадет;
Добавлен новый визуальный эффект для героев, у которых есть Scepter.
В Captains Mode добавлены Mars и Io;
Количество опыта, которое получает соперник при денае, увеличено с 35% до 40%;
Формула потери денег при смерти изменена с 50 + NW/40 на NW/40.
Награда за стрик убийств в опыте увеличена с 200->1250 до 400->1800;
Количество опыта, необходимого для перехода с 5 на 6 уровень, уменьшено с 600/620 до 580/600;
Количество опыта, необходимого для перехода с 19 уровня на более высокие, увеличено на 10 за каждый уровень;
Опыт с ренжевого крипа увеличивается на 8 с каждым усилением (каждые 7,5 минут).
BAT осадных крипов увеличен с 2,7 до 3;
Теперь в волне появляется два осадных крипа на 35 минуте, а не на 30;
На осадных крипов больше нельзя использовать предметы и способности для призыва (Dominator, Enchant и т.д.).
Урон от тир-3 вышек увеличен с 152 до 170;
Аура бонусной брони от тир-1 башен увеличена с 2 до 3;
Аура бонусной брони от тир-2 башен увеличена с 4 до 5;
Тир-2 вышки теперь атакуют до двух дополнительных юнитов во время глифа. Приоритет отдается ближайшим юнитам.
Слегка скорректированы положение большого лагеря нейтральных крипов на легкой линии на стороне Radiant и ландшафт вокруг;
Уменьшена продолжительность преследования крипов на большом лагере нейтралов на легкой линии;
Тир-2 вышка на центральной линии у Radiant передвинут дальше влево (больше не дает обзор на большой лагерь крипов справа);
Скорректирована линия деревьев справа от тир-2 вышки на средней линии у Radiant;
Средний лагерь крипов на средней линии у Radiant теперь имеет 2 линии деревьев перед ним;
Скорректировано множество спаунов крипов на стороне Dire.
Иллюзии теперь могут иметь лайфстил;
Лайфстил теперь работает против вражеских иллюзий.
Следующими предметами больше нельзя поделиться: Ring of Regen, Ring of Tarrasque, Sage's Mask, Ring of Health, Void Stone и Perseverance.
Рошан
Базовая броня увеличена на 2;
Увеличение силы атаки в минуту увеличено с 4 до 6;
Область награды золотом за добивание изменена с 150-400 на 225-325 (в среднем не изменилась);
Награда опытом за добивание уменьшена с 750 до 400.
Аура Satyr Tormenter ослаблена с 5,5 до 5,0.
Герои теперь имеют нестандартную изначальную скорость атаки (изначально 100 для всех героев):
Abaddon: базовая скорость атаки увеличена с 100 до 115;
Broodmother: базовая скорость атаки увеличена с 100 до 125;
Crystal Maiden: базовая скорость атаки увеличена с 100 до 115;
Gyrocopter: базовая скорость атаки увеличена с 100 до 125;
Mirana: базовая скорость атаки увеличена с 100 до 115;
Silencer: базовая скорость атаки увеличена с 100 до 115;
Slark: базовая скорость атаки увеличена с 100 до 120;
Venomancer: базовая скорость атаки увеличена с 100 до 115;
Weaver: базовая скорость атаки увеличена с 100 до 120;
Герои теперь могут иметь нестандарную регенерацию маны:
Clinkz: Теперь имеет 0.25 базового восстановления маны;
Lich: Теперь имеет 0.75 базового восстановления маны;
Pugna: Теперь имеет 0.5 базового восстановления маны;
Shadow Fiend: Теперь имеет 0.3 базового восстановления маны;
Techies: Теперь имеет 1.0 базового восстановления маны;
Tinker: Теперь имеет 0.25 базового восстановления маны;
Treant Protector: Теперь имеет 0.5 базового восстановления маны;
Weaver: Теперь имеет 0.4 базового восстановления маны;
Zeus: Теперь имеет 0.25 базового восстановления маны.
Изменение предметов
Bloodstone
Исправлен баг, когда восстановление маны с нескольких Bloodstone складывалось;
Drum of Endurance
Восстановление маны уменьшено с 1.5 до 1.25;
Eye of Skadi
Длительность действия замедления изменено с 5/2,5 для героев с ближней/дальней атакой на 3 секунды;
Замедление уменьшено с 35% до 20%, когда используется против героев с ближней атакой;
Замедление увеличено с 35% до 45%, когда используется против героев с дальней атакой;
Замедление скорости атаки теперь совпадает с замедлением скорости передвижения;
Guardian Greaves
Аура восстановления здоровья ослаблена с 4,5 до 3,5;
Нижний порог бонусной брони уменьшен с 15 до 10;
Helm of the Dominator
Теперь имеет рецепт за 300 золота;
Mask Of Madness
Бонус к скорости передвижения увеличен с 25 до 30;
Mekansm
Аура восстановления здоровья уменьшена с 4,5 до 3,5;
Observer Ward
Стоимость уменьшена с 75 до 50;
Награда золотом увеличена с 100 + 2/мин до 100 + 4/мин;
Награда опытом увеличена с 50 + 4/мин до 50 + 6/мин;
Pipe Of Insight
аура восстановления здоровья ослаблена с 3 до 2;
Rod Of Atos
Сила и ловкость уменьшены с 12 до 10;
Sentry Ward
Стоимость уменьшена с 100 до 75;
Теперь имеет лимит в магазине (максимально — 10, на старте — 4, пополняется каждые 70 секунд);
Spirit Vessel
Сокращение восстановления здоровья уменьшено с 70% до 60%;
Урон в секунду в процентах от текущего здоровья уменьшен с 5% до 4%;
Tome Of Knowledge
На 10 минуте доступно два предмета;
Теперь имеет кулдаун использования в 5 минут;
Vladmir's Offering
Восстановление маны ослаблено с 1,75 до 1,5;
Wraith Band
Бонус к скорости атаки уменьшен с 6 до 5/
Новость дополняется.
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