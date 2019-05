В Dota 2 вышел патч 7.22. Mars и Io добавили в Captains Mode

Компания Valve выпустила патч 7.22. Обновление изменило стоимость вардов и добавило Aghanim's Scepter для последних 24 героев. При этом Mars и Io появились в Captains Mode.

Общий список изменений

Добавлены Scepter оставшимся 24 героям без усилений;

Обновлены множество старых усилений Scepter;

Scepter теперь может быть поглощен как бафф при покупке рецепта за 2000 золота; Бафф не дает повторный бонус к атрибутам;

Из Рошана теперь выпадает поглощаемый Scepter. После смерти третьего Рошана будет выпадать или поглощаемый Scepter, или Refresher Shard. В четвертом Рошане находятся оба предмета. Вы можете выбрать Рошана, чтобы увидеть его инвентарь и узнать, какой предмет выпадет;

Добавлен новый визуальный эффект для героев, у которых есть Scepter.

В Captains Mode добавлены Mars и Io;



Количество опыта, которое получает соперник при денае, увеличено с 35% до 40%;

Формула потери денег при смерти изменена с 50 + NW/40 на NW/40.



Награда за стрик убийств в опыте увеличена с 200->1250 до 400->1800;

Количество опыта, необходимого для перехода с 5 на 6 уровень, уменьшено с 600/620 до 580/600;

Количество опыта, необходимого для перехода с 19 уровня на более высокие, увеличено на 10 за каждый уровень;

Опыт с ренжевого крипа увеличивается на 8 с каждым усилением (каждые 7,5 минут).



BAT осадных крипов увеличен с 2,7 до 3;

Теперь в волне появляется два осадных крипа на 35 минуте, а не на 30;

На осадных крипов больше нельзя использовать предметы и способности для призыва (Dominator, Enchant и т.д.).



Урон от тир-3 вышек увеличен с 152 до 170;

Аура бонусной брони от тир-1 башен увеличена с 2 до 3;

Аура бонусной брони от тир-2 башен увеличена с 4 до 5;

Тир-2 вышки теперь атакуют до двух дополнительных юнитов во время глифа. Приоритет отдается ближайшим юнитам.



Слегка скорректированы положение большого лагеря нейтральных крипов на легкой линии на стороне Radiant и ландшафт вокруг;

Уменьшена продолжительность преследования крипов на большом лагере нейтралов на легкой линии;

Тир-2 вышка на центральной линии у Radiant передвинут дальше влево (больше не дает обзор на большой лагерь крипов справа);

Скорректирована линия деревьев справа от тир-2 вышки на средней линии у Radiant;

Средний лагерь крипов на средней линии у Radiant теперь имеет 2 линии деревьев перед ним;

Скорректировано множество спаунов крипов на стороне Dire.



Иллюзии теперь могут иметь лайфстил;

Лайфстил теперь работает против вражеских иллюзий.



Следующими предметами больше нельзя поделиться: Ring of Regen, Ring of Tarrasque, Sage's Mask, Ring of Health, Void Stone и Perseverance.



Рошан

Базовая броня увеличена на 2;

Увеличение силы атаки в минуту увеличено с 4 до 6;

Область награды золотом за добивание изменена с 150-400 на 225-325 (в среднем не изменилась);

Награда опытом за добивание уменьшена с 750 до 400.



Аура Satyr Tormenter ослаблена с 5,5 до 5,0.



Герои теперь имеют нестандартную изначальную скорость атаки (изначально 100 для всех героев):

Abaddon: базовая скорость атаки увеличена с 100 до 115;

Broodmother: базовая скорость атаки увеличена с 100 до 125;

Crystal Maiden: базовая скорость атаки увеличена с 100 до 115;

Gyrocopter: базовая скорость атаки увеличена с 100 до 125;

Mirana: базовая скорость атаки увеличена с 100 до 115;

Silencer: базовая скорость атаки увеличена с 100 до 115;

Slark: базовая скорость атаки увеличена с 100 до 120;

Venomancer: базовая скорость атаки увеличена с 100 до 115;

Weaver: базовая скорость атаки увеличена с 100 до 120;



Герои теперь могут иметь нестандарную регенерацию маны:

Clinkz: Теперь имеет 0.25 базового восстановления маны;

Lich: Теперь имеет 0.75 базового восстановления маны;

Pugna: Теперь имеет 0.5 базового восстановления маны;

Shadow Fiend: Теперь имеет 0.3 базового восстановления маны;

Techies: Теперь имеет 1.0 базового восстановления маны;

Tinker: Теперь имеет 0.25 базового восстановления маны;

Treant Protector: Теперь имеет 0.5 базового восстановления маны;

Weaver: Теперь имеет 0.4 базового восстановления маны;

Zeus: Теперь имеет 0.25 базового восстановления маны.

Изменение предметов

Bloodstone

Исправлен баг, когда восстановление маны с нескольких Bloodstone складывалось;



Drum of Endurance

Восстановление маны уменьшено с 1.5 до 1.25;



Eye of Skadi

Длительность действия замедления изменено с 5/2,5 для героев с ближней/дальней атакой на 3 секунды;

Замедление уменьшено с 35% до 20%, когда используется против героев с ближней атакой;

Замедление увеличено с 35% до 45%, когда используется против героев с дальней атакой;

Замедление скорости атаки теперь совпадает с замедлением скорости передвижения;



Guardian Greaves

Аура восстановления здоровья ослаблена с 4,5 до 3,5;

Нижний порог бонусной брони уменьшен с 15 до 10;



Helm of the Dominator

Теперь имеет рецепт за 300 золота;



Mask Of Madness

Бонус к скорости передвижения увеличен с 25 до 30;



Mekansm

Аура восстановления здоровья уменьшена с 4,5 до 3,5;



Observer Ward

Стоимость уменьшена с 75 до 50;

Награда золотом увеличена с 100 + 2/мин до 100 + 4/мин;

Награда опытом увеличена с 50 + 4/мин до 50 + 6/мин;



Pipe Of Insight

аура восстановления здоровья ослаблена с 3 до 2;



Rod Of Atos

Сила и ловкость уменьшены с 12 до 10;



Sentry Ward

Стоимость уменьшена с 100 до 75;

Теперь имеет лимит в магазине (максимально — 10, на старте — 4, пополняется каждые 70 секунд);



Spirit Vessel

Сокращение восстановления здоровья уменьшено с 70% до 60%;

Урон в секунду в процентах от текущего здоровья уменьшен с 5% до 4%;



Tome Of Knowledge

На 10 минуте доступно два предмета;

Теперь имеет кулдаун использования в 5 минут;



Vladmir's Offering

Восстановление маны ослаблено с 1,75 до 1,5;



Wraith Band

Бонус к скорости атаки уменьшен с 6 до 5/





Новость дополняется.