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Пол Redeye Чалонер: Себастьян Ceb Дебс — не расист

Пол Redeye Чалонер: Себастьян Ceb Дебс — не расист
Киберспорт / Dota 2 0

Англоязычный комментатор и ведущий Пол Redeye Чалонер высказал своё мнение о ситуации с Себастьяном Ceb Дебсом. Он заявил, что, несмотря на его поступок, французский киберспортсмен не является расистом, а просто один раз ошибся.

«Хочу окончательно прояснить: Себастьян не является расистом. В некоторые моменты карьеры он казался резковатым, но Дебс всё равно остаётся одним из самых приятных людей на профессиональной сцене. Он помогает многим, но это остаётся незамеченным, и одна ошибка не делает его ужасным человеком.

Я уверен: он понимает, что облажался, и нам необязательно напоминать ему об этом. Я не сомневаюсь также, что он сожалеет о своём проступке. Любой может психануть из-за руинеров в игре. Все мы люди», — заявил Чалонер.

Днём ранее в сети появились скриншоты, где Себастьян Ceb Дебс оскорбил в чате матча российских игроков. Он назвал их «русскими шлюхами» и «собаками». Позже киберспортсмен извинился, назвав своё поведение недостойным.

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