Gambit Esports сыграет с Alliance и EG в первый день ESL One Birmingham 2019

Организаторы ESL One Birmingham 2019 опубликовали расписание матчей групповой стадии. 28 мая Gambit Esports предстоит сыграть с Alliance и Evil Geniuses. Начало первой встречи запланировано на 19:00 мск, второй — на 21:20 мск.

29 мая в то же время команде из СНГ будут противостоять Team Secret и PSG.LGD. 30 мая в 16:40 мск Gambit Esports поборется в заключительном матче с Keen Gaming. Ознакомиться с расписанием оставшихся игр можно здесь.

Групповой этап пройдёт 28-30 мая. Все участники обязаны сыграть друг с другом серии best of 2. По результатам пяти матчей две лучшие команды отправятся в верхнюю сетку плей-офф. Клубы, расположившиеся на третьем и четвёртом местах, попадут в нижнюю сетку. Остальные покинут соревнования.

Призовой фонд ESL One Birmingham 2019 составил $ 300 тыс. Чемпионат завершится 2 июня.