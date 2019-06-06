Илья Lil Ильюк: игра в миксе без организации — это несерьёзно

Участник команды Winstrike по Dota 2 Илья Lil Ильюк рассказал о своём игровом опыте после ухода из Na’Vi. Он назвал выступления в миксах бесполезным занятием и заявил, что рад снова играть в крупной организации. Организация опубликовала перевод интервью во «ВКонтакте».



«Я считаю, что это был абсолютно бесполезный опыт, без которого мне было бы гораздо лучше. Я просто потратил много времени и одновременно с этим сделал шаг назад в своей карьере. Единственное что я для себя понял за это время – киберспорт начинается там, где организации и контракты. Игра в миксе/команде без организации – это несерьезно.



Я рад, что меня приняли в Winstrike. Рано еще говорить что-то о командной химии, но могу сказать что на данном этапе мне достаточно комфортно с ребятами, и я вижу смысл во всем этом. К слову, я испытываю некие проблемы с этими двумя аспектами последние полгода», — заявил Ильюк в интервью китайскому порталу MAX+.



Илья Lil Ильюк ушёл из Natus Vincere в сентябре 2018 года. После этого он пытался создать собственную команду Odium, а также играл в нескольких миксах. В текущем сезоне он не смог отобраться ни на один крупный чемпионат. Первым рейтинговым турниром сезона 2018/19 для него станет StarLadder ImbaTV Dota 2 Minor Season 2.

