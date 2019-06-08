EA показала нового героя в Apex Legends — Ваттсон

Electronic Arts рассказала планы по развитию шутера Apex Legends на выставке EA Play 2019. Компания показала нового героя — Натали Пэкетт, известную также как Ваттсон (Wattson), и продемонстрировали новые скины.
Согласно игровому лору Ваттсон является инженером. «Она изучала тайны потоков энергии, чтобы проводить больше времени с отцом, но вскоре нашла в этом свое призвание. Ее живой ум постоянно перескакивал с одного предмета на другой, но электричество всегда «заземляло» его. Электрический ток подчинялся понятным нерушимым законам, в отличие от всего остального мира», — говорится в описании героини.
Что касается косметических предметов, то были показаны новый облик Каустика и скин для винтовки R-301. Всего четыре персонажа получат новые легендарные облики.
Второй рейтинговый сезон в Apex Legends начнётся 2 июля. В нём добавят новое оружие — L-Star. Отличительной чертой винтовки станет возможность использования любых боеприпасов — она превращает их в плазму, которой она и стреляет. Её можно будет получить только в специальных контейнерах, которые появляются на карте.
Другие детали презентации можно найти здесь.
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