Калифорнийские власти проверят Riot Games на предмет гендерной дискриминации

Калифорнийский Департамент по трудоустройству и жилищному строительству (The California Department of Fair Employment and Housing) подал требование о принудительной проверке Riot Games на наличие гендерной дискриминации. Об этом сообщает портал Kotaku.



Подразделение обратилось в суд с требованием предоставить информацию о зарплатах сотрудников. Предполагается, что зарплаты зависят от гендерной принадлежности работников. В пресс-релизе сообщается, что Riot Games будет проверена также на предмет сексуальных домогательств и других нарушений.



Департамент запросил необходимые документы ещё в октябре 2018 года, но компания проигнорировала требование. Власти расценивают это как препятствование расследованию. Представители DFEH несколько раз встречались с сотрудниками Riot, но так и не смогли договориться о сотрудничестве.



В августе 2018 года портал Kotaku опубликовал расследование о сексизме внутри компании. Сотрудницы компании пожаловались на предвзятость и неуважение со стороны менеджмента. Отмечалось, что иногда женщинам мешали продвигаться по карьерной лестнице. Компания заявила, что в курсе некоторых проблем и активно борется с возникшей ситуацией.