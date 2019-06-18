Ярослав Комков: надеюсь сотрудничество с BLAST не ограничится турнирами в Москве

Сооснователь Sector Esports Марк Авербух посетил презентацию турнира BLAST Pro Series Moscow 2019, которая прошла в Winstrike Arena. Он задал несколько вопросов создателю команды Winstrike Ярославу Комкову, который подробнее рассказал о проведении соревнований.



«Переговоры с BLAST шли с октября 2018 года. Принципиальная договоренность была достигнута в апреле 2019. Мы отвечаем за привлечение коммерческих партнеров, логистику и проживание игроков, выбор и застройку площадки (за исключением сцены) и персонал. Blast обеспечит сцену, а трансляцией мероприятия займется Starladder.



У нас 3 летний контракт и надеюсь, сотрудничество не ограничится только турнирами в Москве», — рассказал Комков.



BLAST Pro Series Moscow 2019 пройдёт с 14 по 15 сентября в Москве, на стадионе «ВТБ Арена». На турнире традиционно выступят шесть команд, которые будут сражаться за призовой фонд в $ 250 тыс. В первую тройку приглашённых вошли Natus Vincere, ENCE и NiP.

В Москве пройдёт чемпионат BLAST Pro Series по CS:GO