В Москве пройдёт чемпионат BLAST Pro Series по CS:GO

Киберспортивная компания RFRSH Entertainment объявила о проведении турнира BLAST Pro Series Moscow 2019 по Counter-Strike: Global Offensive. Соответствующая информация опубликована в «твиттере» организаторов.
«BLAST Pro Series прибывает в Москву – один из самых развитых и современных городов Восточной Европы. Этот мегаполис привлекает своей богатейшей историей и потрясающей архитектурой. Москва является столицей не только России, но и СНГ-региона, который подарил миру несколько величайших игроков в Counter-Strike за всю историю. Идеальное место для BLAST Pro Series», — говорится в официальном анонсе.
Соревнования пройдут с 14 по 15 сентября в Москве на домашнем стадионе московского ФК «Динамо» — «ВТБ Арена». На турнире выступят шесть команд, которые разыграют призовой фонд в размере $ 250 тыс. Первые три инвайта достались Natus Vincere, Ninjas in Pyjamas и ENCE. Оставшаяся тройка будет объявлена позже.
До московского турнира организаторы проведут ещё один чемпионат в Лос-Анджелесе (США). Он пройдёт с 13 по 14 июля. На нём выступят Cloud9, FaZe Clan, Team Liquid, MIBR, NRG Esports и Renegades.
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