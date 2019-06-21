Black^: к Team Secret невозможно подготовиться — они идут на линии как хотят

Керри Infamous Доминик Black^ Рейтмайер поделился с Cybersport.ru ожиданиями от матча с Evil Geniuses и объяснил, почему Team Secret — лучшая команда в мире.
О настрое на Evil Geniuses
«В прошлом я много раз играл против EG, и много раз побеждал, и много раз терпел поражения. Для нас важна хорошая ментальная подготовка. EG — очень сильная команда, которая накажет за любую допущенную ошибку, поэтому важно убедиться, что ты не боишься её. И даже если проиграешь карту, то не сдашься на следующей.
EG — та команда, которая может полностью уничтожить. Она даже уничтожила Team Secret, которая сейчас является лучшей в мире. Так что нужно убедиться, что твои мысли в порядке и ты продолжаешь пытаться, не сдаёшься».
О Team Secret
«Когда мы играли против них, они хорошо подготовились и полностью нас разнесли. Страшный оппонент. Они играют практически на всех героях почти на каждой позиции. К ним невозможно подготовиться: они идут на линии как хотят, у них бесчисленное множество стратегий, а как вишенка на торте — у них пять очень хороших исполнителей».
На EPICENTER Major состав Infamous посеяли в группу B. Первый матч команда проведёт с Evil Geniuses.
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