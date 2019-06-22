Зрителям EPICENTER Major покажут трейлер фильма «Человек-Паук: Вдали от дома»

Организаторы турнира EPICENTER Major 2019 заключили партнёрское соглашение с кинокомпанией Sony Pictures Entertainment. Благодаря этому зрители смогут увидеть трейлер грядущей киноленты «Человек-Паук: Вдали от дома».
Будут ли в трейлере какие-то новые кадры, пока неизвестно. Последний официальный трейлер картины вышел 6 мая.
«Человек-Паук: Вдали от дома» расскажет о путешествии Питера Паркера в Европу. Там он познакомится с Ником Фьюри и Мистерио, чтобы помочь в борьбе с неизвестными существами, сеющими хаос по всему континенту. Главные роли исполнят Сэмюэл Л. Джексон, Том Холланд, Джейк Джилленхол, Зендая, Джейкоб Баталон и другие.
EPICENTER Major 2019 пройдёт в Москве с 22 по 30 июня. Участники разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн и 15 тыс. баллов Dota Pro Circuit. Следить за турниром можно в нашей текстовой трансляции.
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