Лассе MATUMBAMAN Урпалайнен стал игроком Chaos Esports

Киберспортивная организация Chaos Esports подписала контракт с бывшим игроком Team Liquid Лассе MATUMBAMAN Урпалайненом. Об этом сообщается в «твиттере» команды.

«В это время года мы активно ищем талантливых ветеранов сцены, которые помогут развиваться молодым игрокам. MATUMBAMAN является редким примером такого класса киберспортсменов. Добро пожаловать в команду, Лассе», – прокомментировал новость глава команды Грег Лэйрд.



Лассе MATUMBAMAN Урпалайнен известен своей игрой за Team Liquid. Десять дней назад его исключили из основного ростера. В составе организации он выиграл The International 2017, China Dota 2 Major, Epicenter 2017 и ряд других соревнований.