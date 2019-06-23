ArsZeeqq: мы единственная команда, которая обыгрывает Team Secret

Тренер Virtus.pro Арсений ArsZeeqq Усов объяснил, за счет чего Team Secret обходит своих конкурентов. По его словам, капитан команды Клемент Puppey Иванов прекрасно понимает концепцию контрпика на стадии драфта. Тот же подход использует команда из России. По оценкам Усова, VP — единственные, кто способны обыграть Secret.

«Может, скажу как-то высокомерно, но мы единственная команда, которая их обыгрывает. Да, они тоже грамотная команда, понимают концепцию контрпика, драфтинга, потому что какие-то команды даже из топ-6 просто сидят и пикают своих героев. Клемент Puppey Иванов сидит и понимает, что его команда сыграет на всем — поэтому он контрпикает героев, ставя врага в комфортную зону, а затем выводит его оттуда путем игры. Так Secret выигрывает в доту.



Мы такая же команда, у нас нет с этим проблем. По-особому мы к ним не готовимся. Если будет матч, то подготовимся», — отметил Усов.

Прямо сейчас Virtus.pro играет с Alliance за выход в верхнюю сетку плей-офф EPICENTER Major. Победитель этой пары встретится с Team Secret.