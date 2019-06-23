Virtus.pro опять пытаются выиграть EPICENTER. LIVE второго дня турнира

В эти выходные вы собрались на шашлыки или полежать на пляже? Зря. Ведь можно посмотреть групповую стадию последнего мэйджора сезона по Dota 2 — EPICENTER. Лучшие команды мира сражаются за призовой фонд в $1 млн и последние путевки на The International 9. Первый день групповой стадии выдался насыщенным и не обошелся без сюрпризов. Второй явно будет не хуже.

Что случилось вчера?

Основное внимание зрителей в первый день EPICENTER привлекла группа B. Там дебютировал обновленный состав Team Liquid. Также за выход в верхнюю сетку сражались Gambit Esports. И обе команды показали себя наилучшим образом. Team Liquid, несмотря на немного неуверенный старт, в итоге нашла свой темп и свою Windranger и вышла с первого места в группе. А «Гамбиты» в заключительном матче дня не стали церемониться с Evil Geniuses и отправили их в нижнюю сетку плей-офф. У Артема fng Баршака был отличный план, и он неплохо его придерживался.

Gambit Esports стала на шаг ближе к TI-2019. Итоги первого дня EPICENTER Major Текстовая трансляция групповой стадии EPICENTER Major с результатами и видео. Смотрим по 4 матча сразу.

В это время матчи в группе А закончились предсказуемо: Team Secret выиграла обе серии и занял первое место. Правда, пока все наблюдали за сражениями между EG и Liquid, многие пропустили шикарную вторую карту Secret — RNG. Обязательно пересмотрите. Ведь именно китайская команда забрала второй слот в виннерах — и вполне по праву. Представители Поднебесной легко разделались с Fnatic, которые уже несколько раз в интервью заявляли, что усердно готовились к турниру. Надеемся, это поможет им в нижней сетке и bo1.

Чего ждать сегодня?

В группе С на EPICENTER свое выступление начнет Virtus.pro. Лидеру СНГ как-то исторически не слишком везет на родной земле. Но, по словам Романа Дворянкина, в этот раз к чемпионату ребята подошли еще серьезней и намерены показать максимальный результат. Пытаться помешать им на групповой стадии будут Alliance, Vici Gaming и Forward Gaming.

А группу D не зря называют самой жесткой. Может, здесь нет явных фаворитов турнира, зато нет и явных аутсайдеров. Это настолько ровная четверка, что Питер PPD Дагер посчитает достижением, если его NiP удастся пробиться в верхнюю сетку. Если LGD еще могут дать слабину, то OG и TNC расслабляться нельзя — они все еще не закрепили свои позиции в рейтинговой таблице, так что за инвайт придется еще попотеть. Сложнее всего придется OG, ведь сегодня им предстоит играть без Йохана n0tail Сундштайна. Датчанин пропускает целый день из-за проблем со здоровьем.

13:03. Стартовали драфты первых карт. Смотреть все матчи одновременно вместе с нами можно здесь.

12:48. Пока что главная новость игрового дня. OG сыграют сегодня без n0tail. Его заменит тренер команды

Расписание матчей на 23 июня