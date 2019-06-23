Virtus.pro опять пытаются выиграть EPICENTER. LIVE второго дня турнира

В эти выходные вы собрались на шашлыки или полежать на пляже? Зря. Ведь можно посмотреть групповую стадию последнего мэйджора сезона по Dota 2 — EPICENTER. Лучшие команды мира сражаются за призовой фонд в $1 млн и последние путевки на The International 9. Первый день групповой стадии выдался насыщенным и не обошелся без сюрпризов. Второй явно будет не хуже.
Что случилось вчера?
Основное внимание зрителей в первый день EPICENTER привлекла группа B. Там дебютировал обновленный состав Team Liquid. Также за выход в верхнюю сетку сражались Gambit Esports. И обе команды показали себя наилучшим образом. Team Liquid, несмотря на немного неуверенный старт, в итоге нашла свой темп и свою Windranger и вышла с первого места в группе. А «Гамбиты» в заключительном матче дня не стали церемониться с Evil Geniuses и отправили их в нижнюю сетку плей-офф. У Артема fng Баршака был отличный план, и он неплохо его придерживался.
В это время матчи в группе А закончились предсказуемо: Team Secret выиграла обе серии и занял первое место. Правда, пока все наблюдали за сражениями между EG и Liquid, многие пропустили шикарную вторую карту Secret — RNG. Обязательно пересмотрите. Ведь именно китайская команда забрала второй слот в виннерах — и вполне по праву. Представители Поднебесной легко разделались с Fnatic, которые уже несколько раз в интервью заявляли, что усердно готовились к турниру. Надеемся, это поможет им в нижней сетке и bo1.
Чего ждать сегодня?
В группе С на EPICENTER свое выступление начнет Virtus.pro. Лидеру СНГ как-то исторически не слишком везет на родной земле. Но, по словам Романа Дворянкина, в этот раз к чемпионату ребята подошли еще серьезней и намерены показать максимальный результат. Пытаться помешать им на групповой стадии будут Alliance, Vici Gaming и Forward Gaming.
А группу D не зря называют самой жесткой. Может, здесь нет явных фаворитов турнира, зато нет и явных аутсайдеров. Это настолько ровная четверка, что Питер PPD Дагер посчитает достижением, если его NiP удастся пробиться в верхнюю сетку. Если LGD еще могут дать слабину, то OG и TNC расслабляться нельзя — они все еще не закрепили свои позиции в рейтинговой таблице, так что за инвайт придется еще попотеть. Сложнее всего придется OG, ведь сегодня им предстоит играть без Йохана n0tail Сундштайна. Датчанин пропускает целый день из-за проблем со здоровьем.
13:03. Стартовали драфты первых карт. Смотреть все матчи одновременно вместе с нами можно здесь.
12:48. Пока что главная новость игрового дня. OG сыграют сегодня без n0tail. Его заменит тренер команды
Расписание матчей на 23 июня
- 13:00. Virtus.pro против Alliance;
- 13:00. Vici Gaming против Forward;
- 13:00. PSG.LGD против NiP;
- 13:00. TNC против OG;
- 16:00. Финал верхней сетки группы C;
- 16:00. Финал верхней сетки группы D;
- 16:00. Первый матч нижней сетки сетки группы C;
- 16:00. Первый матч нижней сетки сетки группы D;
- 19:00. Финал нижней сетки группы C;
- 19:00. Финал нижней сетки группы D.
- 23 июня 2019
-
12:21
- 22 июня 2019
-
22:44
-
20:16
-
19:29
-
19:10
-
18:23
-
16:27
-
15:59
-
15:31
-
14:55
-
10:27
- 21 июня 2019
-
22:20
-
18:31
-
17:36
-
16:10
-
15:28
-
13:11
-
00:30
- 20 июня 2019
-
21:39
-
19:20
-
15:54
-
15:05
-
12:40
-
08:30
-
07:40
-
07:06
-
06:59
- 19 июня 2019
-
22:03
-
21:16
-
20:44
-
13:44
-
12:26
-
11:59
- 18 июня 2019
-
21:36
-
16:22