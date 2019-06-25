Инвайты закрытых отборочных TI 2019 объявят сразу после EPICENTER Major

Менеджер команды Team Secret Мэтью Бэйли рассказал о возможных изменениях команд в преддверии турнира The International 2019. Он заявил, что через час после завершения EPICENTER Major 2019 компания Valve объявит список приглашений в закрытые квалификации TI9. Если организации внесут изменения в составы, то им придётся участвовать в открытых отборочных.

Он уточнил, что возможные замены в составе могут быть объявлены после проведения квалификаций The International 2019 во избежание различных чрезвычайных ситуаций. Это возможно только после одобрения Valve.



Чемпионат EPICENTER Major 2019 завершится 30 июня. Он станет последним турниром регулярного сезона Dota Pro Circuit. Призовой фонд соревнований составляет $ 1 млн и 15 тыс. баллов DPC.