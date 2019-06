Alliance выбила RNG с EPICENTER Major 2019

Alliance обыграла Royal Never Give Up во втором раунде сетки лузеров EPICENTER Major 2019. Встреча окончилась со счётом 2:1.

Европейский коллектив прошёл в следующий этап соревнований. Команда сыграет с победителем пары Gambit Esports против NiP. Матч состоится 28 июня, начало — в 15:00 мск. В случае поражения Gambit в любом из двух предстоящих матчей Alliance получит прямой инвайт на The International 2019.



Royal Never Give Up заняла 9-12-е место на турнире. Игроки получили $ 15 тыс. и 150 баллов DPC.



Плей-офф EPICENTER Major 2019 проходит в Москве на «ЦСКА Арене». Призовой фонд чемпионата составляет $ 1 млн и 15 тыс. очков Dota Pro Circuit.