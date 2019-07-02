NAVI упали в нижнюю сетку группы на ESL One Cologne

СНГ-коллектив Natus Vincere потерпел поражение со счётом 1:2 от Team Liquid и опустился в нижнюю сетку своей группы на ESL One Cologne. До этого NAVI обыграли mousesports со счётом 16:14.



В ходе первой карты NAVI вели 15:12, но опрометчивое решение Александра s1mple Костылёва пойти на соперника с ножом стоило Natus Vincere игры и стало самым обсуждаемым моментом вечера.

Теперь для того, чтобы выйти в четвертьфинал, NAVI нужно будет выиграть два оставшихся матча. Первый из них они проведут завтра, 3 июля, с победителем противостояния Renegades и FURIA eSports.



ESL One Cologne стал первым турниром в составе Natus Vincere для Кирилла Boombl4 Михайлова. В конце мая он перешёл в новый коллектив из команды Winstrike.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Rivalry.