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WCS Summer 2019 по Starcraft II пройдёт в Киеве

WCS Summer 2019 по Starcraft II пройдёт в Киеве
Киберспорт / Другие игры 0

С 12 по 14 июля в Киеве пройдёт третий турнир серии World Championship Series Circuit 2019. Лучшие игроки в Starcraft II разыграют $ 100 тыс. и путёвку на главный турнир года, который состоится в рамках Blizzcon.

На турнире примут участие сильнейшие старкрафтеры мира, такие как Саша Scarlett Хости, Алекс Neeb Сандерхафт и Рикардо Reynor Ромити, а также лучшие игроки СНГ.

WCS Summer станет единственным крупным турниром по Starcraft II в нашем регионе, проводимым в этом сезоне. Заработанные игроками очки пойдут в зачёт WCS Circuit.

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