WCS Summer 2019 по Starcraft II пройдёт в Киеве

С 12 по 14 июля в Киеве пройдёт третий турнир серии World Championship Series Circuit 2019. Лучшие игроки в Starcraft II разыграют $ 100 тыс. и путёвку на главный турнир года, который состоится в рамках Blizzcon.



На турнире примут участие сильнейшие старкрафтеры мира, такие как Саша Scarlett Хости, Алекс Neeb Сандерхафт и Рикардо Reynor Ромити, а также лучшие игроки СНГ.



WCS Summer станет единственным крупным турниром по Starcraft II в нашем регионе, проводимым в этом сезоне. Заработанные игроками очки пойдут в зачёт WCS Circuit.