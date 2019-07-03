WCS Summer 2019 по Starcraft II пройдёт в Киеве
С 12 по 14 июля в Киеве пройдёт третий турнир серии World Championship Series Circuit 2019. Лучшие игроки в Starcraft II разыграют $ 100 тыс. и путёвку на главный турнир года, который состоится в рамках Blizzcon.
На турнире примут участие сильнейшие старкрафтеры мира, такие как Саша Scarlett Хости, Алекс Neeb Сандерхафт и Рикардо Reynor Ромити, а также лучшие игроки СНГ.
WCS Summer станет единственным крупным турниром по Starcraft II в нашем регионе, проводимым в этом сезоне. Заработанные игроками очки пойдут в зачёт WCS Circuit.
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