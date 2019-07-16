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Стартовали предзаказы на коллекционное издание Cyberpunk 2077

Стартовали предзаказы на коллекционное издание Cyberpunk 2077
Киберспорт / Другие игры 0

Стартовал приём заявок на предварительный заказ коллекционного издания нашумевшего Cyberpunk 2077 от CD Projekt RED. Стоит отметить, что количество комплектов ограничено.

В состав коллекционного издания входят копия игры Cyberpunk 2077 и тематическая коллекционная коробка, которая будет отличать обычную игру от ограниченной серии с первого взгляда. В материальные бонусы входят:

металлический футляр для дисков — SteelBook;
коллекционная статуэтка, изображающая главного персонажа игры размером 25 см;
художественный альбом в твёрдой обложке;
набор металлических значков;
металлический брелок для ключей Quadra V-tech;
экземпляр «Путеводителя по Найт-Сити» с комментариями, запечатанный в пакет для улик полиции Найт-Сити;
нашивки;
справочник с информацией об игровом мире и его истории;
открытки из Найт-Сити;
карта Найт-Сити;
набор для стикербомбинга;

Также люди, которые приобрели коллекционное издание, обнаружат в своём наборе игровой саундтрек, буклет с подборкой иллюстраций, книгу с правилами настольной ролевой игры Cyberpunk 2020, обои для рабочего стола и мобильных устройств.

Cyberpunk 2077 выйдет 16 апреля 2020 года на PC, Xbox One и PlayStation 4.

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