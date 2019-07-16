Стартовали предзаказы на коллекционное издание Cyberpunk 2077

Стартовал приём заявок на предварительный заказ коллекционного издания нашумевшего Cyberpunk 2077 от CD Projekt RED. Стоит отметить, что количество комплектов ограничено.



В состав коллекционного издания входят копия игры Cyberpunk 2077 и тематическая коллекционная коробка, которая будет отличать обычную игру от ограниченной серии с первого взгляда. В материальные бонусы входят:



металлический футляр для дисков — SteelBook;

коллекционная статуэтка, изображающая главного персонажа игры размером 25 см;

художественный альбом в твёрдой обложке;

набор металлических значков;

металлический брелок для ключей Quadra V-tech;

экземпляр «Путеводителя по Найт-Сити» с комментариями, запечатанный в пакет для улик полиции Найт-Сити;

нашивки;

справочник с информацией об игровом мире и его истории;

открытки из Найт-Сити;

карта Найт-Сити;

набор для стикербомбинга;



Также люди, которые приобрели коллекционное издание, обнаружат в своём наборе игровой саундтрек, буклет с подборкой иллюстраций, книгу с правилами настольной ролевой игры Cyberpunk 2020, обои для рабочего стола и мобильных устройств.



Cyberpunk 2077 выйдет 16 апреля 2020 года на PC, Xbox One и PlayStation 4.