Team Spirit отказалась от состава по Dota 2

Российская киберспортивная команда Team Spirit сообщила о роспуске состава по Dota 2. Состав был подписан в середине мая, однако по завершении сезона соглашения с игроками были расторгнуты.

Как отмечается в анонсе организации, главной причиной этого решения стали неудовлетворительные результаты на квалификации к чемпионату мира The International 2019 – команда заняла восьмое место в группе и не смогла пройти в плей-офф.

За время выступления за Team Spirit пятёрка Ивана «VANSKOR» Скорохода заняла второе место на ACL 2019 и выиграла бронзовые медали чемпионата России по киберспорту.