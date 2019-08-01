Team Spirit отказалась от состава по Dota 2
Российская киберспортивная команда Team Spirit сообщила о роспуске состава по Dota 2. Состав был подписан в середине мая, однако по завершении сезона соглашения с игроками были расторгнуты.
Как отмечается в анонсе организации, главной причиной этого решения стали неудовлетворительные результаты на квалификации к чемпионату мира The International 2019 – команда заняла восьмое место в группе и не смогла пройти в плей-офф.
За время выступления за Team Spirit пятёрка Ивана «VANSKOR» Скорохода заняла второе место на ACL 2019 и выиграла бронзовые медали чемпионата России по киберспорту.
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