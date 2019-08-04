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В CS:GO может выйти новая операция

В CS:GO может выйти новая операция
Киберспорт / Counter-Strike: Global Offensive 0

В шутере Counter-Strike: Global Offensive обнаружили строчки кода, которые могут относиться к новой операции. Один из датамайнеров нашёл в коде упоминания таблицы лидеров операции и поддержки панорамы для кооперативного режима.

Впрочем, код также может относиться к таблице предсказаний мейджора и одному из новых режимов игры, поэтому можно лишь предполагать, что код действительно предвещает новый ивент в CS:GO.

Последний раз операция была добавлена в CS:GO более двух лет назад, в мае 2017 года. За историю CS:GO было восемь таких операций.

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