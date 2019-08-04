В CS:GO может выйти новая операция

В шутере Counter-Strike: Global Offensive обнаружили строчки кода, которые могут относиться к новой операции. Один из датамайнеров нашёл в коде упоминания таблицы лидеров операции и поддержки панорамы для кооперативного режима.



Впрочем, код также может относиться к таблице предсказаний мейджора и одному из новых режимов игры, поэтому можно лишь предполагать, что код действительно предвещает новый ивент в CS:GO.



Последний раз операция была добавлена в CS:GO более двух лет назад, в мае 2017 года. За историю CS:GO было восемь таких операций.