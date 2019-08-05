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Игроки китайской команды рассказали о жёстких условиях подготовки к TI9

Игроки китайской команды рассказали о жёстких условиях подготовки к TI9
Киберспорт / Dota 2 0

Перед стартом домашнего чемпионата мира по Dota 2 The International 2019 игроки китайской команды Royal Never Give Up рассказали о процессе подготовки к турниру и особых требованиях руководства команды.

По словам игроков команды в интервью VPESports, перед началом тренировки они сдают мобильные телефоны тренеру, который во время тренировок ведет себя достаточно строго, хотя в обычной жизни дружит с игроками RNG. Кроме того, перед TI9 он добавил в расписание команды один час для тренировочных игр.

Игроки также отметили, что чувствуют особое давление перед домашним чемпионатом мира в Шанхае. The International 2019 впервые пройдет в Китае, призовой фонд превысил $ 31,5 млн.

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А ещё мгновенные штрафы за использование телефонов или опоздание на сбор. Ничего удивительного – на кону миллионы долларов призовых.
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