Не спать и не курить! Зачем компьютерным игрокам такие жестокие тренировки

В китайской социальной сети Weibo опубликовали распорядок тренировочной недели команды PSG.LGD по Dota 2, которая готовится к The International 2019. Помимо жёсткого расписания прописана и система штрафов, которую уже начали обсуждать в Сети, и многие сочли эту систему «жестокой».
Например, киберспортсменам запрещено в каком-либо виде пользоваться смартфонами и социальными сетями. Да и выходной у них всего один в неделю.
Вот полный список правил и штрафов тренировочного лагеря PSG.LGD.
· Тренировки проходят с понедельника по субботу. Воскресенье – выходной.
· На время тренировочного лагеря игроки обязаны сдать свои мобильные телефоны и удалить приложения с социальными сетями. За нарушение этого правила и использование смартфона и соцсетей без разрешения игроку выписывается штраф размером 3000 юаней (около 28 тыс. рублей). В воскресенье телефоны им возвращаются.
· В дни тренировок игроки обязаны являться в тренировочный лагерь к 13:00. За любую деятельность, которая не связана с тренировками, – штраф 1000 юаней (около 10 тыс. рублей).
· Игрокам запрещено курить в комнате для тренировок.
· Каждую субботу проводится общее собрание по итогам тренировочной недели.
В прошлом году расписание команды также утекло в Сеть. Из него стало известно, что игроки проводят за компьютером по девять часов в день. Выходных нет. По три часа уходит на командные собрания и анализ игровых моментов оппонентов. На сон остаётся около девяти часов. Но и какую-то часть из них спортсмены могут посвятить личным тренировкам.
Видимо, в этом году время, которое уделяется тренировкам, будет расширено. Возможно, до 11-12 часов за компьютером. Тем самым на сон или личные дела у спортсменов останется около 6 часов.
Прошлогоднее поражение PSG.LGD в финале чемпионата мира очень сильно ударило по самолюбию команды. Да и к тому же в этом году турнир впервые пройдёт в Поднебесной, что, безусловно, объясняет запредельную мотивацию китайского коллектива. Поднять заветный «аегис» над головой, да ещё и в родных стенах – главная цель PSG.LGD.
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