В Dota 2 добавлен последний сундук к The International 2019
Разработчики из компании Valve в утреннем обновлении Dota 2 добавили в клиент игры третью сокровищницу Immortal Treasure, посвящённую турниру The International 2019.
Как и два других сундука, этот можно получить за достижение определённых уровней в Battle Pass, а также купить отдельно.
Immortal Treasure III 2019 содержит один из восьми наборов на персонажей или редкие бонусы для Battle Pass.
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