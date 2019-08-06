В Dota 2 добавлен последний сундук к The International 2019

Разработчики из компании Valve в утреннем обновлении Dota 2 добавили в клиент игры третью сокровищницу Immortal Treasure, посвящённую турниру The International 2019.

Как и два других сундука, этот можно получить за достижение определённых уровней в Battle Pass, а также купить отдельно.

Immortal Treasure III 2019 содержит один из восьми наборов на персонажей или редкие бонусы для Battle Pass.