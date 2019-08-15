NAVI стартовали на The International 9 ничьей с действующим чемпионом
Natus Vincere сыграли вничью в рамках первого тура группового этапа The International 2019 против действующих чемпионов турнира OG. «Рожденные побеждать» проиграли первую карту, однако во втором сете смогли дать достойный ответ и завершили первый матч со счетом 1:1.
В параллельном матче группы B Virtus.pro победили NiP, а Fnatic неожиданно оказались сильнее Evil Geniuses. Китайское дерби между Vici Gaming и RNG завершилось триумфом первых.
Групповой этап The International 2019 проходит с 15 по 18 августа. 18 участников чемпионата мира по Dota 2 разделены на две подгруппы, по итогам которых определят состав верхней и нижней сетки плей-офф. Слабейшие команды каждой группы покинут турнир.
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