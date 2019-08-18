Расписание и сетка плей-офф The International 2019
На официальных ресурсах The International 2019 была опубликована финальная сетка плей-офф турнира. В финальной стадии чемпионата мира по Dota 2 сыграют 16 команд. Лучшие команды по результатам групп получили право на выбор первого соперника.
Матчи пройдут с 20 по 25 августа в формате double-elimination. Восемь лучших команд группового этапа начнут плей-офф с верхней сетки, что даст им возможность продолжить борьбу за титул после одного поражения.
Сетка плей-офф The International 2019
Расписание плей-офф The International
20 августа, вторник
- 5:00 – Церемония открытия
- 6:00 – Верхняя сетка. PSG.LGD (Китай) – Virtus.pro (Россия)
- 8:30 – Верхняя сетка. Vici Gaming (Китай) – TNC Predator (Филиппины)
- 10:40 – Нижняя сетка. The Alliance (Швеция) – Royal Never Give Up (Китай)
- 12:30 – Нижняя сетка. Fnatic (ЮВ-Азия) – Team Liquid (Европа)
- 13:30 – Нижняя сетка. Infamous (Перу) – Keen Gaming (Китай)
- 17:10 – Нижняя сетка. Mineski (ЮВ-Азия) – Natus Vincere (СНГ)
21 августа, среда
- 5:00 – Верхняя сетка. OG (Европа) – Newbee (США)
- 8:00 – Верхняя сетка. Team Secret (Европа) – Evil Geniuses (США)
- 11:00 – Нижняя сетка, второй раунд
- 14:00 – Нижняя сетка, второй раунд
- Между матчами – финал конкурса короткометражек
22 августа, четверг
- 5:00 – Нижняя сетка, второй раунд
- 8:00 – Нижняя сетка, второй раунд
- 13:00 – Верхняя сетка, полуфинал
- 16:00 – Верхняя сетка, полуфинал
- Между матчами – Результаты голосования за предмет качества Arcana в Dota 2
23 августа, пятница
- 5:40 – Нижняя сетка, третий раунд
- 9:00 – Нижняя сетка, третий раунд
- 13:00 – Нижняя сетка, четвертый раунд
- После матчей – Матч всех звезд
24 августа, суббота
- 5:40 – Нижняя сетка, четвертый раунд
- 8:40 – Верхняя сетка, финал
- 12:40 – Нижняя сетка, полуфинал
- Между матчей – Конкурс косплея
25 августа, воскресенье
- 5:40 – Нижняя сетка, финал
- 9:00 – Гранд-финал (до трех побед)
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