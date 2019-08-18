Расписание и сетка плей-офф The International 2019

На официальных ресурсах The International 2019 была опубликована финальная сетка плей-офф турнира. В финальной стадии чемпионата мира по Dota 2 сыграют 16 команд. Лучшие команды по результатам групп получили право на выбор первого соперника.

Матчи пройдут с 20 по 25 августа в формате double-elimination. Восемь лучших команд группового этапа начнут плей-офф с верхней сетки, что даст им возможность продолжить борьбу за титул после одного поражения.

Сетка плей-офф The International 2019

Расписание плей-офф The International

20 августа, вторник

5:00 – Церемония открытия

6:00 – Верхняя сетка. PSG.LGD (Китай) – Virtus.pro (Россия)

8:30 – Верхняя сетка. Vici Gaming (Китай) – TNC Predator (Филиппины)

10:40 – Нижняя сетка. The Alliance (Швеция) – Royal Never Give Up (Китай)

12:30 – Нижняя сетка. Fnatic (ЮВ-Азия) – Team Liquid (Европа)

13:30 – Нижняя сетка. Infamous (Перу) – Keen Gaming (Китай)

17:10 – Нижняя сетка. Mineski (ЮВ-Азия) – Natus Vincere (СНГ)

21 августа, среда

5:00 – Верхняя сетка. OG (Европа) – Newbee (США)

8:00 – Верхняя сетка. Team Secret (Европа) – Evil Geniuses (США)

11:00 – Нижняя сетка, второй раунд

14:00 – Нижняя сетка, второй раунд

Между матчами – финал конкурса короткометражек

22 августа, четверг

5:00 – Нижняя сетка, второй раунд

8:00 – Нижняя сетка, второй раунд

13:00 – Верхняя сетка, полуфинал

16:00 – Верхняя сетка, полуфинал

Между матчами – Результаты голосования за предмет качества Arcana в Dota 2

23 августа, пятница

5:40 – Нижняя сетка, третий раунд

9:00 – Нижняя сетка, третий раунд

13:00 – Нижняя сетка, четвертый раунд

После матчей – Матч всех звезд

24 августа, суббота

5:40 – Нижняя сетка, четвертый раунд

8:40 – Верхняя сетка, финал

12:40 – Нижняя сетка, полуфинал

Между матчей – Конкурс косплея

25 августа, воскресенье