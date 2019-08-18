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Расписание и сетка плей-офф The International 2019

Расписание и сетка плей-офф The International 2019
Киберспорт / The International 2019 0

На официальных ресурсах The International 2019 была опубликована финальная сетка плей-офф турнира. В финальной стадии чемпионата мира по Dota 2 сыграют 16 команд. Лучшие команды по результатам групп получили право на выбор первого соперника.

Матчи пройдут с 20 по 25 августа в формате double-elimination. Восемь лучших команд группового этапа начнут плей-офф с верхней сетки, что даст им возможность продолжить борьбу за титул после одного поражения.

Сетка плей-офф The International 2019
Сетка плей-офф The International 2019

Расписание плей-офф The International

20 августа, вторник

  • 5:00 – Церемония открытия
  • 6:00 – Верхняя сетка. PSG.LGD (Китай) – Virtus.pro (Россия)
  • 8:30 – Верхняя сетка. Vici Gaming (Китай) – TNC Predator (Филиппины)
  • 10:40 – Нижняя сетка. The Alliance (Швеция) – Royal Never Give Up (Китай)
  • 12:30 – Нижняя сетка. Fnatic (ЮВ-Азия) – Team Liquid (Европа)
  • 13:30 – Нижняя сетка. Infamous (Перу) – Keen Gaming (Китай)
  • 17:10 – Нижняя сетка. Mineski (ЮВ-Азия) – Natus Vincere (СНГ)

21 августа, среда

  • 5:00 – Верхняя сетка. OG (Европа) – Newbee (США)
  • 8:00 – Верхняя сетка. Team Secret (Европа) – Evil Geniuses (США)
  • 11:00 – Нижняя сетка, второй раунд
  • 14:00 – Нижняя сетка, второй раунд
  • Между матчами – финал конкурса короткометражек

22 августа, четверг

  • 5:00 – Нижняя сетка, второй раунд
  • 8:00 – Нижняя сетка, второй раунд
  • 13:00 – Верхняя сетка, полуфинал
  • 16:00 – Верхняя сетка, полуфинал
  • Между матчами – Результаты голосования за предмет качества Arcana в Dota 2

23 августа, пятница

  • 5:40 – Нижняя сетка, третий раунд
  • 9:00 – Нижняя сетка, третий раунд
  • 13:00 – Нижняя сетка, четвертый раунд
  • После матчей – Матч всех звезд

24 августа, суббота

  • 5:40 –  Нижняя сетка, четвертый раунд
  • 8:40 –  Верхняя сетка, финал
  • 12:40 – Нижняя сетка, полуфинал
  • Между матчей – Конкурс косплея

25 августа, воскресенье

  • 5:40 – Нижняя сетка, финал
  • 9:00 – Гранд-финал (до трех побед)
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