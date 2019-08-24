Dota 2, FIFA и Hearthstone предложили преподавать в школах
Как сообщает Mash, инициатива введения в школах уроков по киберспорту получила продолжение. Предложивший идею Институт развития Интернета отправил в Министерство образования список киберспортивных дисциплин, которые подходят для обучения детей школьного возраста.
В список вошли Dota 2, FIFA и Hearthstone, зато не представлено ни одного шутера или «королевской битвы». Скорее всего, работающие над проектом психологи сочли, что игры с элементами насилия в проекте не должны быть задействованы.
В апреле стало известно, что в Москве в новом учебном году появятся классы по киберспорту для учащихся 10–11-х классов. Отбор будет проводиться на основе аттестатов за 9-й класс, участникам киберспортивных турниров будет отдаваться приоритет.
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