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NAVI заняли последнее место на BLAST Pro Series

NAVI заняли последнее место на BLAST Pro Series
Киберспорт 0

В Москве завершились матчи группового этапа российского этапа BLAST Pro Series по CS:GO. Шесть команд провели круговой турнир и определили двух финалистов, которые после небольшой паузы разыграют титул и $125,000.

В главном матче турнира сыграют российская forZe и AVANGAR из Казахстана, обе команды одержали по три победы. Еще один представитель СНГ-сцены Natus Vincere занял последнее место: в пяти матчах команда лишь однажды сыграла вничью.

Напомним, это последний турнир для капитана NAVI Даниила «Zeus» Тесленко. Ранее он сообщил, что завершит карьеру после BLAST Pro Series.

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