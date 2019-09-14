NAVI заняли последнее место на BLAST Pro Series

В Москве завершились матчи группового этапа российского этапа BLAST Pro Series по CS:GO. Шесть команд провели круговой турнир и определили двух финалистов, которые после небольшой паузы разыграют титул и $125,000.

В главном матче турнира сыграют российская forZe и AVANGAR из Казахстана, обе команды одержали по три победы. Еще один представитель СНГ-сцены Natus Vincere занял последнее место: в пяти матчах команда лишь однажды сыграла вничью.

Напомним, это последний турнир для капитана NAVI Даниила «Zeus» Тесленко. Ранее он сообщил, что завершит карьеру после BLAST Pro Series.