Gambit примет участие в ESL One Hamburg

Российская команда Gambit Esports одержала победу в онлайн-турнире Hamburg Invitational по дисциплине Dota 2. Это дебютный турнир для нового состава Gambit после замены сразу четырёх игроков, кроме капитана Артёма fng Баршака.



В финале Gambit уверенно переиграли другую СНГ-команду FlyToMoon со счётом 2:0. Всего команда выиграла семь карт из семи в рамках Hamburg Invitational и за победу в онлайн-турнире получит возможность сыграть на ESL One в Гамбурге (Германия) с призовым фондом $ 300 тыс.



ESL One Hamburg пройдёт c 25 по 27 октября на стадионе «Барклейкард Арена». Участие в турнире примут 12 команд: пока известно лишь, что соперниками Gambit станет TNC Predator и другой российский коллектив Virtus.pro.