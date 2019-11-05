Вышла Red Dead Redemption 2 на ПК

Состоялся релиз версии игры Red Dead Redemption 2 для персональных компьютеров. Ранее игра о приключениях банды на Диком Западе была доступна лишь на консолях PlayStation 4 и Xbox One. Цена RDR 2 в цифровых магазинах составит 2499 рублей.



Версия на ПК получила несколько отличий от первоначального варианты игры. Это поддержка высокого разрешения и более одного монитора, а также общее улучшение графических моделей. В то же время сюжетный режим пополнили несколько дополнительных заданий, а также новое оружие, локации и множество других элементов игры.

Видео доступно на странице Rockstar Games в YouTube.

Red Dead Redemption 2 вышла в октябре 2018 года. Экшен в стилистике Дикого Запада получил высокие оценки как среди геймеров, так и среди специалистов – релиз называли одной из лучших игр прошлого года