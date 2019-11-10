NAVI — чемпион Про-Лиги по Rainbow Six: Siege
Команда Natus Vincere стала лучшей в рамках юбилейного сезона международной Pro League по Rainbow Six: Siege. В финале турнира по тактическому шутеру, который прошёл в японском Токонамэ, «жёлто-чёрные» победили американскую DarkZero Esports со счётом 2:0 (7:4, 7:3).
NAVI выиграла все три встречи в финальной части Pro League Season 10. Ранее в матче открытия «рождённые побеждать» справились с австралийской Wildcard Gaming, а в полуфинале оказались сильнее представителей США Team Reciprocity.
Pro League Season 10 — финал сезона, в котором встречаются по две команды из четырёх основных регионов. Все участники турнира в Токонамэ примут участие в февральском чемпионате мира Six Invitational, куда также отобралась российская Team Empire.
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