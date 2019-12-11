Следующий чемпионат мира по CS:GO пройдёт в Бразилии

Бразильский город Рио-де-Жанейро примет матчи первого мэйджор-турнира по Counter-Strike: Global Offensive в 2020 году. Об этом объявил турнирный оператор ESL, который займётся организацией чемпионата.

Турнир получит название ESL One: Rio 2020 и пройдёт по старой схеме. С 28 апреля по 3 мая будет проведено четыре региональных квалификации, а финальная часть запланирована на 11–24 мая. Игры плей-офф примет Олимпийская арена, в которой три года назад проводились соревнования ОИ по гимнастике.



Призовой фонд чемпионата мира составит $ 1 млн. Русскоязычный регион в финальной части представят AVANGAR и Natus Vincere. С предварительной стадии выступления на мэйджоре начнут две или три СНГ-команды, которые определятся на региональном ивенте CIS Minor Championship.