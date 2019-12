Sekiro: Shadows Die Twice признана лучшей игрой 2019 года

На церемонии The Game Awards 2019 была объявлена лучшая игра года – ею стала игра от третьего лица Sekiro: Shadows Die Twice, изданная компанией Activision. На победу в номинации Game of the Year (Игра года) также претендовали Control, Death Stranding, Resident Evil 2, Super Smash Bros. Ultimate и The Outer Worlds.



Игра также признана лучшей в номинации «Лучшая приключенческая экшен-игра». Больше всего наград получила Disco Elysium – четыре при четырёх номинациях. Death Stranding получила призы за лучшее игровое направление, лучший саундтрек и лучшую озвучку (Мадс Миккельсен в роли Клиффа).



The Game Awards – ежегодная премия, отмечающая достижения в игровой индустрии и киберспорте. Церемония в шестой раз прошла в Лос-Анджелесе, в 2019 году победители определялись в 23 номинациях для игр и в 6 номинациях для киберспорта. В прошлом году игрой года стала God of War.

Определены победители The Game Awards–2019