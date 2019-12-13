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Определены победители The Game Awards–2019

Определены победители The Game Awards 2019
Определены победители The Game Awards–2019
Киберспорт / Другие игры 0

На церемонии The Game Awards в Лос-Анджелесе были определены лучшие представители игровой индустрии в этом году. Победителей выбирали члены профессионального жюри (90%) и пользователи в соцсетях (10%). Главную награду (Game of the Year / Игра года) получила Sekiro: Shadows Die Twice.

Список всех победителей The Game Awards–2019
Игра года – Sekiro: Shadows Die Twice.
Лучшее игровое направление – Death Stranding.
Лучшая поддерживаемая игра – Fortnite.
Лучшее игровое повествование – Disco Elysium.
Лучшее визуальное оформление – Control.
Лучший саундтрек – Death Stranding.
Лучшее звуковое оформление – Call of Duty: Modern Warfare.
Лучшая игра, оказывающая социальное влияние – Gris.
Лучшая независимая игра – Disco Elysium.
Лучшая мобильная игра – Call of Duty: Mobile.
Лучшая VR/AR игра – Beat Saber.
Лучшая экшн-игра – Devil May Cry 5.
Лучшая игра в жанре RPG – Disco Elysium.
Лучший файтинг – Super Smash Bros. Ultimate.
Лучшая семейная игра – Luigi’s Mansion 3.
Лучшая стратегия – Fire Emblem: Three Houses.
Лучшая спортивная/гоночная игра – Crash Team Racing Nitro-Fueled.
Лучшая многопользовательская игра – Apex Legends.
Лучший дебют инди-разработчика – Disco Elysium.
Лучшая поддержка сообщества – Destiny 2.
Лучшая актёрская игра – Мадс Миккельсен (Клифф, Death Stranding).
Контент-мейкер года – Майкл Shroud Гжесик.

Помимо этого, на церемонии были выделены шесть номинаций в разделе киберспорта.

Лучшая киберспортивная игра – League of Legends.
Лучший киберспортсмен – Кайл Bugha Гирсфорф (Fortnite).
Лучшая киберспортивная команда – G2 Esports (League of Legends).
Лучший киберспортивный тренер – Дэнни Zonic Соренсен (Astralis CS:GO).
Лучший киберспортивный турнир – чемпионат мира по League of Legends 2019.
Лучший киберспортивный ведущий – Эфье sjokz Депоортере.

The Game Awards – ежегодная премия, отмечающая достижения в игровой индустрии и киберспорте. Церемония прошла в Лос-Анджелесе в шестой раз. В прошлом году игрой года стала God of War.

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