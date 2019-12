Определены победители The Game Awards–2019

На церемонии The Game Awards в Лос-Анджелесе были определены лучшие представители игровой индустрии в этом году. Победителей выбирали члены профессионального жюри (90%) и пользователи в соцсетях (10%). Главную награду (Game of the Year / Игра года) получила Sekiro: Shadows Die Twice.



Список всех победителей The Game Awards–2019

Игра года – Sekiro: Shadows Die Twice.

Лучшее игровое направление – Death Stranding.

Лучшая поддерживаемая игра – Fortnite.

Лучшее игровое повествование – Disco Elysium.

Лучшее визуальное оформление – Control.

Лучший саундтрек – Death Stranding.

Лучшее звуковое оформление – Call of Duty: Modern Warfare.

Лучшая игра, оказывающая социальное влияние – Gris.

Лучшая независимая игра – Disco Elysium.

Лучшая мобильная игра – Call of Duty: Mobile.

Лучшая VR/AR игра – Beat Saber.

Лучшая экшн-игра – Devil May Cry 5.

Лучшая игра в жанре RPG – Disco Elysium.

Лучший файтинг – Super Smash Bros. Ultimate.

Лучшая семейная игра – Luigi’s Mansion 3.

Лучшая стратегия – Fire Emblem: Three Houses.

Лучшая спортивная/гоночная игра – Crash Team Racing Nitro-Fueled.

Лучшая многопользовательская игра – Apex Legends.

Лучший дебют инди-разработчика – Disco Elysium.

Лучшая поддержка сообщества – Destiny 2.

Лучшая актёрская игра – Мадс Миккельсен (Клифф, Death Stranding).

Контент-мейкер года – Майкл Shroud Гжесик.



Помимо этого, на церемонии были выделены шесть номинаций в разделе киберспорта.



Лучшая киберспортивная игра – League of Legends.

Лучший киберспортсмен – Кайл Bugha Гирсфорф (Fortnite).

Лучшая киберспортивная команда – G2 Esports (League of Legends).

Лучший киберспортивный тренер – Дэнни Zonic Соренсен (Astralis CS:GO).

Лучший киберспортивный турнир – чемпионат мира по League of Legends 2019.

Лучший киберспортивный ведущий – Эфье sjokz Депоортере.



The Game Awards – ежегодная премия, отмечающая достижения в игровой индустрии и киберспорте. Церемония прошла в Лос-Анджелесе в шестой раз. В прошлом году игрой года стала God of War.