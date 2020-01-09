Футбольный клуб «ПСВ Эйндховен» открыл состав по игре League of Legends
Нидерландский футбольный клуб «ПСВ Эйндховен» теперь будет представлен в киберспортивной дисциплине League of Legends, сообщает сайт команды.
Состав был собран с нуля из игроков, которые ранее успели проявить себя в региональных лигах и чемпионатах. Самым опытным в коллективе будет Робб Anthrox Доббелерс, который ранее выступал за европейскую команду mousesports. Тренером «ПСВ» стал Сандер Jigly Шиппер.
Менеджер красно-белых по маркетингу Дэмиан Ботт выразил надежду, что коллектив будет бороться за лидерство на внутренней арене и участвовать в престижных международных турнирах.
Ранее стало известно, что команда LDLC станет партнёром футбольного клуба «Лион» и переедет на новую тренировочную базу в Лион.
«Лион» стал партнёром французского киберспортивного клуба LDLC
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