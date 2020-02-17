Дмитрий hooch Богданов стал новым тренером Winstrike

Российский клуб Winstrike Team объявил имя нового главного тренера по дисциплине CS:GO. Команду возглавит опытный специалист и экс-игрок Дмитрий hooch Богданов, который заменил Ивана Johnta Шевцова. По словам руководителей Winstrike, игроки клуба не сошлись с предылущим тренером во взглядах на стиль игры и рабочий процесс.
Богданов начал профессиональную карьеру в Counter-Strike в 2004 году, выступал за Virtus.pro, Gambit Esports и многие другие коллективы. Последней командой hooch стала OwmS, за которую он играл с марта по сентябрь прошлого года. Дмитрий также занимал третье место в составе сборной России на киберспортивной олимпиаде WESG 2017.
В начале марта состав Winstrike Team, в который входят Абай Hobbit Хасенов и Владислав bondik Нечипорчук, примет участие в региональных отборочных на чемпионат мира ESL One: Rio 2020.
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