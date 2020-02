Valve начала принимать заявки от городов на проведение The International 2021

Разработчики Dota 2 из компании Valve анонсировали открытый отбор места проведения чемпионата мира The International, который пройдёт летом 2021 года. Подать заявку сможет любой город мира. Каким образом компания выберет город-победитель, пока неизвестно.



Конкретные требования к претендентам в письме Valve также не указаны, однако предлагается обратить внимание на прикреплённые файлы (не были опубликованы в открытом доступе). Заявки будут приниматься до 31 марта 2020 года. Скорее всего, организатор следующего турнира будет объявлен в дни плей-офф The International 2020, который состоится летом.



Главный турнир по Dota 2 проходит ежегодно с 2011 года. В этот раз The International примет столица Швеции Стокгольм, участие в чемпионате примут 12 лучших команд мирового рейтинга и 6 победителей региональных квалификаций.