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Valve начала принимать заявки от городов на проведение The International 2021

Valve начала принимать заявки от городов на провед
Valve начала принимать заявки от городов на проведение The International 2021
Киберспорт / Dota 2 0

Разработчики Dota 2 из компании Valve анонсировали открытый отбор места проведения чемпионата мира The International, который пройдёт летом 2021 года. Подать заявку сможет любой город мира. Каким образом компания выберет город-победитель, пока неизвестно.

Конкретные требования к претендентам в письме Valve также не указаны, однако предлагается обратить внимание на прикреплённые файлы (не были опубликованы в открытом доступе). Заявки будут приниматься до 31 марта 2020 года. Скорее всего, организатор следующего турнира будет объявлен в дни плей-офф The International 2020, который состоится летом.

Главный турнир по Dota 2 проходит ежегодно с 2011 года. В этот раз The International примет столица Швеции Стокгольм, участие в чемпионате примут 12 лучших команд мирового рейтинга и 6 победителей региональных квалификаций.

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