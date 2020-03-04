4 марта стартует Winstrike Cup — крупнейшая любительская лига в российском киберспорте

С марта по май в 14 регионах страны пройдет лига Winstrike Cup – серия турниров по Counter-Strike для любителей. В московском финале лиги будут разыграны место в СНГ квалификациях на международный турнир BLAST Premier Showdown и призовой фонд в 500 000 рублей.



Серия турниров стартует 4 марта и охватит 15 городов в 14 регионах с активной геймерской аудиторией и возможностями для развития киберспортивной инфраструктуры: Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Новосибирск, Тверь, Челябинск, Оренбург, Тамбов, Архангельск, Серпухов, Казань, Екатеринбург, Саранск, Омск, Тюмень.

В течении трех месяцев команды будут бороться за звание лучших в регионе и получат уникальную возможность пробиться на турнир международного уровня.



Победители региональных турниров поедут на финал лиги в Москву, где сразятся за путевку на закрытые СНГ квалификации к BLAST Premier Spring Showdown и призовой фонд в 500 000 рублей. Победители региональных турниров сыграют в московском финале

Несмотря на любительский статус соревнований, организаторы гарантируют, что все игроки будут находиться в таких же комфортных условиях, как и профессиональные киберспортсмены.



Региональные этапы Winstrike Cup пройдут в клубах сети Winstrike. Это означает, что все оборудование на турнирах от Новосибирска до Краснодара будет соответствовать высочайшим стандартам международных киберспортивных турниров.



Финал Winstrike Cup пройдет на одной самых высокотехнологичных площадок Москвы – Winstrike Arena в Центральном детском магазине на Лубянке, которая уже более двух лет успешно принимает соревнования по Counter-Strike и другим популярным дисциплинам. Финалисты Winstrike Cup смогут поехать на международный турнир серии в Европу



Лучшая команда Winstrike Cup получит слот в закрытых СНГ-квалификациях на международный турнир BLAST Premier Spring Showdown – грандиозное киберспортивное событие, которое пройдет в начале июня в одном из европейских городов. За призовой фонд в $325 000 сразятся 10 команд, в число которых уже вошли 6 сильнейших команд мировой сцены – Astralis, NiP, Evil Geniuses, 100Thieves, Team Vitality и MiBR.

Winstrike Cup поможет продвижению киберспорта в регионах и открытию перспективных игроков.



Winstrike Cup станет первой лигой в истории отечественного киберспорта, которая в течении нескольких месяцев объединит геймеров по всей стране, поможет развитию индустрии в регионах, откроет новых звезд и позволит сотням простых игроков воплотить в жизнь свою главную мечту – стать профессиональными киберспортсменами.



Турнир позволит любительским командам и зрителям на трансляции погрузиться в атмосферу международных соревнований, не выезжая за пределы родного города. Высокий уровень организации и внушительный для любительских соревнований призовой фонд в 500 000 рублей мотивируют игроков показать свою лучшую игру и громко заявить о себе.



Масштабы проведения Winstrike Cup положительно повлияют на динамику роста киберспортивной аудитории в регионах. Для городов, принимающих турнир, серия станет импульсом для создания и улучшения собственной инфраструктуры, направленной на проведение киберспортивных событий и открытие современных игровых арен. Подробнее узнать о Winstrike Cup можно на официальной странице проекта.