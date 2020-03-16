Источник: GTA VI будет анонсирована в конце марта

Свежая утечка подтверждает ранее сказанные слова от других инсайдеров: анонс шестой части Grand Thef Auto произойдёт в течение следующих нескольких дней. Скорее всего, GTA VI будет анонсирована в конце марта, о чём сообщают несколько анонимных источников.
Новый инсайдер рассказал, что получил информацию об анонсе GTA VI от человека, работающего в Rockstar. Также он утверждает, что мы будем играть только за одного персонажа мужского пола. Эта информация отличается от той, что была в старых слухах. Ранее утверждалось, что в GTA VI будет несколько героев, а двое из них могут оказаться братом и сестрой.
Во всех предыдущих случаях говорилось про то, что мы вернёмся в Вайс-Сити, а всего в GTA VI будет три города. Новый анонимный источник этот слух подтверждает и говорит, что торговля наркотиками будет играть огромную роль в новой части.
Скриншот с сообщением анонимного источника
Ранее сообщалось, что в GTA VI вернётся шестизвёздочный уровень розыска и можно будет хранить оружие в багажнике. Инсайдеры говорили, что карта в GTA VI разработана с учётом авиаперелётов, что полицейская система будет похожа на систему из Red Dead Redemption 2 и что в онлайн-режиме будет меньше платного контента по сравнению с пятой частью. Если инсайдеры действительно правы, то уже в конце марта мы узнаем, что из этого было правдой, а что ложью.
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