Кризис Astralis затянулся. Датчане разгромно проиграли NiP

С последнего матча Astralis, когда они разгромно уступили NAVI в полуфинале Intel Extreme Masters Katowice, прошло уже 2,5 недели, но выводы из того поражения, похоже, сделаны не были.

Сегодня ночью, 18 марта, Astralis провела свой первый матч на ESL Pro League Season 11 Europe. Но мы вновь увидели беспомощных датчан. Astralis без борьбы уступила NiP — 6:16 на Vertigo и 8:16 на Overpass. Почти все игроки закончили матч в минусах: один Magisk финишировал с нулём.

Болельщики говорят, что эра Astralis закончилась и вместо предсказуемости результатов теперь будет хоть какой-то интерес. Но мы бы так не спешили. В прошлом сезоне, например, датчане испытывали проблемы в июне. Но все помнят, чем закончился для них сезон.