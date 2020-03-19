32-м героем в Overwatch стала роботизированная девушка Эхо

Blizzard анонсировала нового героя в Overwatch, которым стала роботизированная девушка Эхо.

Персонаж описывается как эволюционный робот, запрограммированный с помощью быстро адаптирующегося искусственного интеллекта. Но герой, скорее всего, никакого отношения к продуктовой линейке Amazon Echo, которая оснащена своим собственным искусственно-интеллектуальным помощником Alexa, не имеет.

Видеоролик можно посмотреть на официальном канале Overwatch на YouTube.

Эхо была создана доктором Миной Ляо, которая помогала строить искуственно-интеллектуальных роботов в Overwatch и была вынуждена наблюдать, как многие из её роботов уничтожали друг друга на войне.

Новый герой будет доступен в Overwatch в ближайшее время и потом появится в Overwatch 2. Blizzard пока не продемонстрировала способности героя, так что неизвестно, что Эхо умеет.