32-м героем в Overwatch стала роботизированная девушка Эхо

Blizzard анонсировала нового героя в Overwatch, которым стала роботизированная девушка Эхо.
Персонаж описывается как эволюционный робот, запрограммированный с помощью быстро адаптирующегося искусственного интеллекта. Но герой, скорее всего, никакого отношения к продуктовой линейке Amazon Echo, которая оснащена своим собственным искусственно-интеллектуальным помощником Alexa, не имеет.
Видеоролик можно посмотреть на официальном канале Overwatch на YouTube.
Эхо была создана доктором Миной Ляо, которая помогала строить искуственно-интеллектуальных роботов в Overwatch и была вынуждена наблюдать, как многие из её роботов уничтожали друг друга на войне.
Новый герой будет доступен в Overwatch в ближайшее время и потом появится в Overwatch 2. Blizzard пока не продемонстрировала способности героя, так что неизвестно, что Эхо умеет.
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