Half-Life Alyx выйдет 23 марта 2020 года. Это первая игра Valve за 12 лет

До выхода новой Half-Life остаются считаные часы. Half-Life Alyx станет доступна для VR-устройств завтра, 23 марта.



Поиграть в новую Half-Life можно будет 23 марта начиная с 20:00 мск или с 10 утра по тихоокеанскому времени. Но мы бы посоветовали вам заранее скачать клиент игры, так как в день релиза будет сумасшедший ажиотаж и серверы могут просто не выдержать наплыв игроков.



Стоимость игры составляет 976 рублей с учётом 10% скидки. Приобрести её можно в Steam.

Half Life Alyx будет поддерживать все совместимые с ПК гарнитуры VR, включая Valve Index, HTC Vive и Oculus Rift. События игры развернутся незадолго до начала второй части Half-Life. Вам предстоит сыграть за напарника Гордона Фримена — Аликс Вэнс. Последняя игра в серии, Half-Life 2: Episode Two, вышла в октябре 2007 года.