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Появился первый официальный скриншот S.T.A.L.K.E.R. 2

Появился первый официальный скриншот S.T.A.L.K.E.R. 2
Киберспорт / Другие игры 0

Прошло больше 13 лет с тех пор, как GSC Game World выпустила S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля, но фанаты могут выдохнуть, ведь разработка S.T.A.L.K.E.R. 2 официально подтверждена. Мало того, 23 марта разработчики представили первый официальный скриншот игры.

На нём представлен лес, пасмурная погода, ржавые заброшенные машины и что-то похожее на аномалию. Возможно, самые наблюдательные обнаружат ещё некоторые скрытые детали.

Первый скриншот S.T.A.L.K.E.R. 2

По словам GSC, она задействует в своей новой игре «все лучшие идеи и задумки» и S.T.A.L.K.E.R. 2 будет полностью отличаться от той игры, которая была отменена в 2012-м. Вторая часть «Сталкера» создаётся на Unreal Engine 4 и будет поддерживать моддинг.

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